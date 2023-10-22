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الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس

10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان من القدس المحتلة.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي جابر وعادل السلوادي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والشاب سمير مسلماني، من القدس المحتلة.

وفا


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