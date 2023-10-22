الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي جابر وعادل السلوادي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والشاب سمير مسلماني، من القدس المحتلة.

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