الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس
التاريخ
10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان من القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي جابر وعادل السلوادي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والشاب سمير مسلماني، من القدس المحتلة.
وفا
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