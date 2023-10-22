كتائب القسام تستهدف بيت شيمش غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية

كتائب القسام تستهدف بيت شيمش غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية
التاريخ
10/22/2023 8:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت كتائب القسام "بيت شيمش" غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية .
واعلنت كتائب القسام عبر قناتها الخاصة على تيليجرام انها استهدفت كيبوتس "نيريم" وموقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون .
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