جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد شرقاوي شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد مالك جميل شرقاوي إلى مثواه الأخير، في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وانطلق المشيعون بالجنازة من مستشفى رفيديا إلى مخيم عسكر، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، وتمت الصلاة عليه في مسجد المخيم، ثم ووري الثرى بمقبرة المخيم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب شرقاوي (26 عاما) برصاصة في القلب، أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس صباح اليوم.