Sunday, 22 October 2023 04:54 GMT

جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد شرقاوي شرق نابلس

10/22/2023 8:12:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد مالك جميل شرقاوي إلى مثواه الأخير، في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وانطلق المشيعون بالجنازة من مستشفى رفيديا إلى مخيم عسكر، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، وتمت الصلاة عليه في مسجد المخيم، ثم ووري الثرى بمقبرة المخيم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب شرقاوي (26 عاما) برصاصة في القلب، أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس صباح اليوم.

MENAFN22102023000205011050ID1107282983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث