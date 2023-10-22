جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد شرقاوي شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد مالك جميل شرقاوي إلى مثواه الأخير، في مخيم عسكر، شرق نابلس.
وانطلق المشيعون بالجنازة من مستشفى رفيديا إلى مخيم عسكر، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، وتمت الصلاة عليه في مسجد المخيم، ثم ووري الثرى بمقبرة المخيم.
وكانت أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب شرقاوي (26 عاما) برصاصة في القلب، أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس صباح اليوم.
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