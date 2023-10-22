دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة

قالت مصادر أمنية وإنسانية إن قافلة ثانية تضم 17 شاحنة مساعدات تدخل الجانب المصري من معبر رفح باتجاه غزة.

ودخلت أمس أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، وتولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيعها.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يوميا، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء و الكهرباء منذ 7 أكتوب، لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".

من جهته شدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث على أن هذه القافلة يجب ألا تكون الأخيرة، ودعا لضرورة توفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود إلى سكان غزة بطريقة مستدامة وآمنة ودون عوائق.

اقرأ أيضاً:

الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"​

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقهى في خان يونس جنوب غزة

الأمم المتحدة : نسعى لإرسال قافلة مساعدات ثانية لغزة اليوم ونحتاج نظام تفتيش ميسر لا يؤدي إلى إبطاء الأمور

حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية

إسرائيل ترد على حماس

بشأن رفضها استلام رهينتين جديدتين

بايدن: أمريكا ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وأمريكا تطالب بدخول المزيد من المساعدات للقطاع

روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في غزة كارثي والأطفال يموتون بوتيرة مقلقة والمستشفيات تضيق بالجرحى

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة مع دخول أولى المساعدات الإنسانية للقطاع

العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً في ديترويت بأمريكا والدوافع مجهولة

حزب الله يعلن مقتل 4 من أفراده في تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز