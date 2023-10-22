4651 شهيدا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني – أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول إلى 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسن، وإصابة 14245 شخص بجراح مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إنّ 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأضاف القدرة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات؛ بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيدا وصلوا للمستشفيات ولا زال اضعاف ذلك تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم جنوبي غزة.

وتلقت وزارة الصحة في غزة 1450 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفلا.



