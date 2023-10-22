4651 شهيدا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول إلى 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسن، وإصابة 14245 شخص بجراح مختلفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إنّ 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
وأضاف القدرة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات؛ بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيدا وصلوا للمستشفيات ولا زال اضعاف ذلك تحت الأنقاض.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم جنوبي غزة.
وتلقت وزارة الصحة في غزة 1450 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفلا.
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