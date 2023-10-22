البخيت رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني

MENAFN - Khaberni) خبرني - فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استناداً إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015م، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح اليوم الأحد الثاني والعشرين من تشرين الأول لعام 2023م.

ويذكر أن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من موالد ماحص/ محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.



وقد شغل البخيت مناصب عديدة، من بينها رئيس جامعة مؤتة، ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة دراسات الجامعة الأردنية، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية.



والبخيت الذي أسس جامعة آل البيت ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ومؤتمر بلاد الشام حاصل على أوسمة وجوائز عديدة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده في صياغة الميثاق الوطني، عام 1990م، ووسام القدس للثقافة والآداب والفنون، من دولة فلسطين عام 1991م، وجائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية تقديراً لجهوده الفكرية ومساهمته الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في الأردن، عام 1992م، ووسام الحُسين للتميز والعطاء من الدرجة الأولى لجهوده المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق الهاشمي عام 2008م، وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 2011م، ووسام مئوية الدولة الأولى الأردنية عام 2021م.

وللبخيت مجموعة لا حصر لها من البحوث والكتب والمنشورات والمخطوطات، منها: "مملكة الكرك في العهد المملوكي"، ودراسات في تاريخ بلاد الشام، وسلسلة الوثائق الهاشمية... وغيرها.



وجاء انتخاب البخيت خلفاً لمعالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي بعد انتهاء فترة رئاسته للمجمع.