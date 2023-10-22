وين خليل.. طفل نجا وحيداً من عائلته يقبل أخاه بين الجثث

MENAFN - Khaberni) خبرني - من وسط الجثث الملفوفة بأكفان بيضاء، ظهر الطفل خالد جودة هائماً على وجهه يبحث عن أفراد أسرته الذين قضوا جميعاً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

خالد الناجي الوحيد بين أفراد عائلة جودة في غزة، ظهر في مقطع مصور يبحث عن أفراد أسرته، متسائلا "وين خليل" الذي قد يكون أحد أشقائه.

فقد أظهر الفيديو الطفل يفتش عن أحبابه الممددين أرضا في أكفان، وهو يحاول التعرف عليهم، متسائلاً عن "خليل" .

وبعد أن عثر عليه قبله باكياً على جبينه، في مشهد يخطف الانفاس للوداع الأخير.

يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل منذ السابع من أكتوبر إلى 4385، نصفهم من النساء والأطفال. فيما أصيب 13561 آخرون.

أما على الجانب الإسرائيلي فلقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم المباغت الأولي في 7 أكتوبر عندما اقتحم مسلحو حماس مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما رجح الجيش الإسرائيلي وجود نحو 203 أسير، حاليا في غزة.