اتلتيكو مدريد يلاحق صدارة الريال بالدوري الاسباني

MENAFN - Khaberni) خبرني - فشل فريق ريال مدريد في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بعد تعادله 1-1 مع إشبيلية السبت في مباراة قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. بينما حقق جاره أتلتيكو مدريد انتصاره الخامس على التوالي على حساب سيلتا فيغو بنتيجة 3-0، حيث سجل أنطوان غريزمان ثلاثية لفريقه.

في ملعب "سانشيس بيسخوان" في إشبيلية، افتتح دافيد ألابا التسجيل لصالح إشبيلية بهدف عكسي في الدقيقة 74 بعد تمريرة من ماركوس أكونيا، لكن داني كارفاخال أدرك التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 78 بعد ركلة حرة أرسلها طوني كروس.

ورغم هذا التعادل، احتفظ ريال مدريد بصدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي تقدّم إلى المركز الثاني بعد فوزه على سيلتا فيغو، مما منح جيرونا وبرشلونة فرصة لتقليص الفارق في المباريات المقبلة.

وبهذه النتيجة عزز إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، لتكون هذه بداية جديدة للفريق تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

وفي مباراة أخرى، قاد أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني مؤقتاً بعد تسجيله ثلاثة أهداف منحت الفوز لفريقه 3-0 على سيلتا فيغو، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف في الموسم. ورفع "روخيبلانكوس" رصيده الى 22 نقطة بفارق 3 عن ريال مدريد، علما أنّ اتلتيكو خاض مباراة أقل.

وحقّق اتلتيكو فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليواصل انتفاضته منذ خسارته القاسية على يد فالنسيا 0-3 في المرحلة الخامسة.

واستعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه ريال مايوركا 1-0 بهدف برايس مينديس في الدقيقة 64، لينتزع النقاط الثلاث ويبقى على مقربة من المراكز الأربعة الاولى حيث تقدم إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

في المقابل، تابع ريال مايوركا عروضه الباهتة وتلقى خسارته الرابعة مقابل خمسة تعادلات وانتصار يتيم فبقي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وتعادل ريال بيتيس ومضيفه خيتافي 1-1، حيث افتتح مارك روكا افتتح التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة قبل أن يعادل بورخا مايورال النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 17.

ويحتل بيتيس المركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام خيتافي في المركز الثاني.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الأحد بلقاء برشلونة حامل اللقب وثالث الترتيب مع ضيفه أتلتيك بلباو، وجيرونا الثاني مع ألميريا.