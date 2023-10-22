اتلتيكو مدريد يلاحق صدارة الريال بالدوري الاسباني

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- Khaberni) خبرني - فشل فريق ريال مدريد في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بعد تعادله 1-1 مع إشبيلية السبت في مباراة قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. بينما حقق جاره أتلتيكو مدريد انتصاره الخامس على التوالي على حساب سيلتا فيغو بنتيجة 3-0، حيث سجل أنطوان غريزمان ثلاثية لفريقه.
في ملعب "سانشيس بيسخوان" في إشبيلية، افتتح دافيد ألابا التسجيل لصالح إشبيلية بهدف عكسي في الدقيقة 74 بعد تمريرة من ماركوس أكونيا، لكن داني كارفاخال أدرك التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 78 بعد ركلة حرة أرسلها طوني كروس.
ورغم هذا التعادل، احتفظ ريال مدريد بصدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي تقدّم إلى المركز الثاني بعد فوزه على سيلتا فيغو، مما منح جيرونا وبرشلونة فرصة لتقليص الفارق في المباريات المقبلة.
وبهذه النتيجة عزز إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، لتكون هذه بداية جديدة للفريق تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.
وفي مباراة أخرى، قاد أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني مؤقتاً بعد تسجيله ثلاثة أهداف منحت الفوز لفريقه 3-0 على سيلتا فيغو، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف في الموسم. ورفع "روخيبلانكوس" رصيده الى 22 نقطة بفارق 3 عن ريال مدريد، علما أنّ اتلتيكو خاض مباراة أقل.
وحقّق اتلتيكو فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليواصل انتفاضته منذ خسارته القاسية على يد فالنسيا 0-3 في المرحلة الخامسة.
واستعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه ريال مايوركا 1-0 بهدف برايس مينديس في الدقيقة 64، لينتزع النقاط الثلاث ويبقى على مقربة من المراكز الأربعة الاولى حيث تقدم إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.
في المقابل، تابع ريال مايوركا عروضه الباهتة وتلقى خسارته الرابعة مقابل خمسة تعادلات وانتصار يتيم فبقي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.
وتعادل ريال بيتيس ومضيفه خيتافي 1-1، حيث افتتح مارك روكا افتتح التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة قبل أن يعادل بورخا مايورال النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 17.
ويحتل بيتيس المركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام خيتافي في المركز الثاني.
وتستكمل مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الأحد بلقاء برشلونة حامل اللقب وثالث الترتيب مع ضيفه أتلتيك بلباو، وجيرونا الثاني مع ألميريا.
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