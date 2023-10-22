النفط يرتفع للأسبوع الثاني.. «برنت» يزيد 1.4% و«الخام الأمريكي» 1.2%

حقق النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام ‏الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.

ويوم الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2% إلى 92.16 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي انتهى أجلها بعد التسوية الجمعة، 62 سنتاً أو 0.7% إلى ‏‏88.75 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر ‏تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً عند التسوية إلى 88.08 دولاراً ‏للبرميل.‏

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.‏

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: «يظل الشرق الأوسط ‏محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى ‏المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط».‏

من ناحية أخرى، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، إنها تهدف إلى شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل للاحتياطي النفطي الاستراتيجي مع استمرارها في تجديد المخزون بعد سحب قياسي منه.

وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة الوساطة «بي في إم أويل أسوشيتس»: «إن العوامل الأساسية تؤدي دوراً ثانوياً مقارنة بالأحداث المأساوية في غزة».

وأدت الحرب إلى نشاط جنوني في سوق الخيارات، حيث يتخذ المستثمرون مراكز حول خطر استمرار الارتفاع في أسعار النفط. وقد تجاوز تداول خيارات الشراء الصعودية تداول خيارات البيع الهبوطية كل يوم لمدة شهر تقريباً.

ومع ذلك، حتى انتشار الصراع قد لا يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار، حسبما قال محللو «جيه بي مورغان تشيس»، ومن بينهم ناتاشا كانيفا، في تقرير. وأضافوا أن المخاطر الجيوسياسية دفعت الأسعار بنحو 7 دولارات أعلى المستوى الذي يمكن تحقيقه لولا هذه المخاطر.

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