تايجر العقارية تطلق مشروع «ريناد» بتكلفة 250 مليون درهم

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «ريناد» العقاري في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويتكون مبنى المشروع من 73 طابقاً، ويضم عدد 265 وحدة سكنية، تتنوع بين 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة، ويطل على القناة المائية في جزيرة الريم، ويضم مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة والتملك، مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال ونادٍ رياضي ومضمار للمشي.

وتبدأ أسعار شراء وتملك الوحدات السكنية في مشروع «ريناد» من 899 ألف درهم، مع خطة سداد مرنة لمدة 5 سنوات.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «يسرنا أن نعلن عن إطلاق باكورة مشاريع شركة تايجر العقارية في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، حيث تعتبر جزيرة الريم الوجهة المثالية للشراء والتملك، كونها تقع على مقربة من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها بنية تحتية متطورة، وتعتبر وجهة جاذبة للراغبين بشراء وتملك العقارات، سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي».

وأضاف الزعبي: «في ظل الطلب المتواصل على شراء وتملك العقارات في العاصمة أبوظبي، فإننا نتوقع أن يشهد مشروع «ريناد» العقاري، إقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين، خاصة في ظل ثقة هؤلاء بشركة تايجر ومشاريعها، كوننا نحرص على إطلاق المشاريع، وتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد».

وأضاف الزعبي: «تميز مشروع «ريناد» في جزيرة الريم، بتنوع وحداته السكنية، وخدماته ومرافقه المتعددة، التي تناسب الراغبين بالإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية، وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة أبوظبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: «من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «ريناد» في أكتوبر 2023، والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في 2026».

وأوضح أن حرص شركة تايجر العقارية على تنفيذ مشاريعها النوعية بتشطيبات عالية الجودة، والالتزام بمواعيد التسليم حسب الجدول المحدد، قد عزز من ثقة المستثمرين والمشترين بالمشاريع التي تطلقها، الأمر الذي يسهم في بيعها خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكر أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي يحقق نمواً متواصلاً من حيث عدد المشاريع التي يجري إطلاقها، وحجم تداولات العقارات، ما جعلها أحد أهم الوجهات المفضلة للاستثمار العقاري، إقليمياً وعالمياً، ومقصداً للباحثين عن الرفاهية ورغد العيش والإقامة.



وأعرب المهندس الزعبي عن فخر شركة تايجر العقارية، بمواصلة طرح مشاريعها، سواء في العاصمة أبوظبي أو دبي، وأن تسهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة.

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