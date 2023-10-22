الأسهم الأمريكية تتكبد خسائر أسبوعية.. و«ناسداك» يتراجع بأكثر من 3%

تراجعت أسعار الأسهم في مختلف أنحاء العالم، فيما قفزت أسعار السندات والذهب، خوفاً من تصعيد الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى يتسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

أدت انخفاضات اليوم، الجمعة، إلى تمديد خسائر وول ستريت الأسبوعية، حيث ‏أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع بخسارة 1.6 % تقريباً، في حين انخفض ‏مؤشر ستاندر آند بورز 500‏ بنسبة 2.4 %. وكان مؤشر ناسداك هو الأسوأ أداء هذا الأسبوع، ‏حيث انخفض بنسبة 3.2 %.‏

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في البورصة الأمريكية على انخفاض حاد الجمعة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر، في ظل قلق ‏المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، واتساع رقعة الصراع بين ‏إسرائيل وحركة حماس.‏

وفي آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 54.48 نقطة، ‏أو 1.27 % عند 4223.52 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.46 ‏نقطة، أو 1.54 % إلى 12983.81 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي ‏‏291.83 نقطة، أو 0.87 % إلى 33122.34 نقطة.‏

مستوى قياسي لعائد السندات

وبعيداً عن أزمة الشرق الأوسط، تعرضت الأسواق العالمية لموجة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة، بسبب قفزة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد القلق من استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

تجاوز العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 5 ٪ للمرة الأولى منذ ‏‏16 عاماً، يوم الخميس، وهو مستوى يمكن أن يؤثر في الاقتصاد من خلال رفع ‏أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والمزيد. ‏ناهيك عن أنه يوفر للمستثمرين بديلاً جذاباً للأسهم.‏

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 5.001 ٪، وهي ‏المرة الأولى التي يتم تداولها فوق هذا المستوى منذ يوليو 2007. ‏

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك المركزي للولايات المتحدة، يقترب من الانتهاء من حملة التقشف النقدي إذا تحرك الاقتصاد في الوجهة المتوقعة.

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