نظرة إيلون ماسك المتشائمة تكبد أسهم تسلا أكبر خسائر أسبوعية في 2023

انخفض سهم تسلا خلال تداولات الجمعة؛ ما كبده أكبر خسائر أسبوعية في ‏العام الجاري؛ حيث أنهى السهم آخر جلسات الأسبوع عند 211.99 دولاراً.‏

وبلغت خسائر سهم تسلا هذا الأسبوع أكثر من 15% بعد أن أصبح الرئيس ‏التنفيذي إيلون ماسك متشائماً بشأن قضايا الاقتصاد الكلي خلال تعليقه على نتائج ‏الربع الثالث يوم الأربعاء.‏

يمثل هذا الأسبوع الأسوأ بالنسبة لسهم تسلا هذا العام، على الرغم من أن أسهم ‏شركة صناعة السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة بنسبة 96% منذ بداية العام ‏حتى الآن.‏

وبالنسبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت تسلا تحقيق إيرادات ‏بقيمة 23.35 مليار دولار، وأرباح بقيمة 1.85 مليار دولار، وهو انخفاض مقارنة ‏بالربع السابق. وكانت الأرباح أقل من الربع نفسه من العام الماضي أيضاً.‏

وفي تعليقه على نتائج الربع الثالث، صدم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السوق ‏بملاحظات متشائمة للغاية بشأن الاقتصاد، وشدد على أن خفض التكاليف وخفض ‏الأسعار سيكون ضرورياً لشركة تسلا في الأرباع المقبلة.‏

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