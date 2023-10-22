المركز الوطني للأرصاد يناشد قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر

المركز الوطني للأرصاد يناشد قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر
التاريخ
10/22/2023 7:38:07 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور بالنظرإلى توفر فرص تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية الغربية وذلك من الساعة 02:30 وحتى الساعة 08:30 الأحد 22/10/2023.
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