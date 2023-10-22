المركز الوطني للأرصاد يناشد قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر



ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور بالنظرإلى توفر فرص تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية الغربية وذلك من الساعة 02:30 وحتى الساعة 08:30 الأحد 22/10/2023.





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