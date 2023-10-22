98 دولة تشارك في «بريك بلك الشرق الأوسط» في دبي فبراير 2024

أعلن منظمو مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط عن مواعيد الحدث القادم لعام 2024، الذي من المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 13 فبراير من العام المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، لتوحيد القطاع من جديد وتعزيز نمو الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد النجاح الكبير لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.

وقد اختُتمت نسخة العام 2023 من الحدث بنجاح كبير، وحضور 6,496 مشاركاً، بزيادة قدرها 93% في عدد الزوار مقارنة بالعام 2022، وارتفاع بنسبة 84% في عدد الجهات المشاركة، حيث استقطب مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط المتخصصين من مختلف أطياف قطاع المشاريع الكبرى وسلسلة الإمداد والتوريد، بما في ذلك قطاع الشحن والنقل البحري، والموانئ والمحطات، والمعدات الضخمة، والنقل الجوي والبري. وتطرّق المؤتمر إلى جميع أوجه التطور والنمو في القطاع، ليحدد مدى تقدمه والمستوى الذي وصل إليه لغاية العام الماضي. وشمل جلسات حوارية نوعية، تناولت مناقشات متعمقة حول التوقعات المستقبلية لأعمال نقل المعدات الضخمة، وزيادة سعة قطاع الشحن، وتعزيز الاستدامة، ودور المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الأقاليم الأخرى، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسة خلال الحدث، شملت إفطار التعارف للنساء في بريك بلك، ويوم التعليم.

دفع عجلة النمو

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تؤدي دولة الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز قدرات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً، وعلى مدار السنوات الماضية أسهم مجال شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع المتنامي في نجاح هذا القطاع بشكل رئيس، وتمكّنا بفضل قدراتنا التنافسية الوطنية المتمثلة في مرافقنا المتقدمة ومنظومة البنية التحتية الحديثة والمتطورة لموانئنا من تعزيز نجاح القطاع ودفع النمو الاقتصادي للبلاد. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة العالمية، تمكنت الصناعة من البقاء والنمو بفضل النجاحات التي تم تحقيقها من قبل المؤسسات الرائدة التي تعمل في مجال البضائع السائبة ومعدات المشاريع؛ إذ من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نسبة نمو قدرها 5% بحلول عام 2026، بحسب التقرير الصادر عن «موردور إنتليجنس». ومن خلال مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط نتطلع إلى إتاحة العديد من الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها ترسيخ هذا التقدم، وإقامة شراكات صناعية بين مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع».

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على مواكبة رؤية القيادة لدعم تنوع الاقتصاد واستدامته في دولة الإمارات والمنطقة، ونلتزم بضمان تنميته، فقد شهد قطاع شحن المعدات الضخمة للمشاريع العديد من التحولات خلال العامين الماضيين، بسبب التقدم في صناعات متعددة، مثل النفط والغاز، والتشييد والبناء، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، كما أن الرقمنة وتبني التقنيات الجديدة قد عزز من سلسلة القيمة للقطاع داخل دولة الإمارات وخارجها. كل ذلك أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التي نتطلع إلى استفادتها من الموانئ المتطورة والبنى التحتية لمرافق الشحن».

وأضافت آل مالك: «يتمثل هدفنا النهائي في تمكين جميع الأطراف المعنية في الصناعة كي تصبح دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. من أجل ذلك ندعم بشكل متواصل مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لأهميته في تعزيز هذا القطاع في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وباعتباره مسهماً حيوياً في نمو اقتصادات المنطقة؛ يؤدي هذا الحدث دوراً استراتيجياً من خلال الجمع بين الحكومات وخبراء الصناعة لتبادل المعلومات والتعاون لتحقيق قيمة مضافة للصناعة. ونحن على ثقة من أن نسخة 2024 من الحدث ستواصل العمل على تحقيق تطلعات القطاع والدولة بشكل عام».

دعم آفاق التميز



من جانبه قال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «عاماً بعد عام، يزداد اهتمام المعنيين بقطاع شحن البضائع السائبة لحضور مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الذي أثبت أنه الحدث الأبرز المتخصص في قطاع شحن البضائع والمشاريع الكبرى. وقد كان التفاعل الذي شهده الحدث هذا العام استثنائياً؛ حيث شارك متخصصون من 98 دولة، في مقدمتها دولة الإمارات والهند والمملكة العربية السعودية وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة، وغيرها. وكان أكثر من 32% من المشاركين من أصحاب القرار النهائي للشراء في المؤسسات التي يمثلونها، وهم الأشخاص الأكثر تأثيراً في الصناعة. وقد أكد أكثر من 90% من العارضين حجزهم لعام 2024، وقام العديد منهم بزيادة المساحة التي حجزوها سابقاً، ما دفعنا إلى إضافة قاعة ثالثة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة في نسخة عام 2024».

وأضاف بلامير: «من أجل مواجهة التحديات الحالية في قطاع شحن المشاريع، سلط جدول أعمال الحدث الضوء على الحلول التي تدفع تقدم الصناعة، وحرصنا على تلبية احتياجات جمهور عريض من المعنيين بالقطاع، بدءاً من المسؤولين الحكوميين إلى قادة الصناعة والمتخصصين، وحتى الطلاب وفئة الشباب. ويمكنني التأكيد بكل ثقة على أن الحدث في العام المقبل سيكون أكبر وأكثر تنوعاً، بناءً على الزيادة الكبيرة في نسبة المشاركة لهذا العام».

وقد شهدت النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023 العديد من الفعاليات التي تم إطلاقها لأول مرة، والتي سيتم إعادة تنظيمها خلال العام المقبل، أبرزها حفل الاستقبال الذي أقيم في اليوم الأول، واليوم المفتوح للغولف، الذي تم تنظيمه قبل يوم من انطلاق المؤتمر والمعرض في نادي دبي هيلز للغولف.

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