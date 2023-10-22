الفيدرالي يلمح إلى عدم تخفيض الفائدة قبل نهاية 2024.. والعريان يحذر

تتواصل تصريحات المسؤولون والخبراء عن «أسعار الفائدة» التي تتلاعب بالأسواق ومتى يتم سيتم تخفضها من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أكدت تصريحات لمسؤول في الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يمكن تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024.

فبعد إلقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً أمام النادي الاقتصادي في نيويورك الأسبوع الماضي، أعقبه دردشة ودية مع ديفيد ويستن من «بلومبرغ». أشار باول إلى أن البنك ينزع للحافظ على أسعار الفائدة ثابتة مرة ثانية خلال اجتماعه المزمع من 31 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر مع ترك احتمال إقرار زيادة أخرى مفتوحاً في حالة ظهور بوادر أخرى على نمو اقتصادي قوي.

لم يشر باول إلى مخاوف من تسبب قوة الاقتصاد في عودة شبح التضخم، بالصورة التي قد تدفع البنك المركزي الأكبر في العالم لرفع الفائدة من جديد.

وكما فعل في خطاب ألقاه في أغسطس الماضي، استخدم باول مرتين كلمة «يمكن» بدلاً من كلمة «سوف»، وهو ما دفع أغلب المحللين للاعتقاد بعدم وجود رفع للفائدة خلال الاجتماع القادم، على أقل تقدير.

ويواجه مسؤولو البنك موقفاً صعباً، زادت تعقيداته مع اشتعال النيران في الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من رفع أسعار النفط، بصورة قد تزيد من معدلات ارتفاع الأسعار، خلال الفترة القادمة. وبالتزامن مع تعافي سلاسل التوريد، تراجع الطلب على السلع والخدمات والعمال، بعد ظروف شبيهة بالازدهار الذي شهدته الأسواق مع فتح الاقتصاد بعد الوباء.

إصرار على الهدف

من جهة أخرى، يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستك أنه لن يتم خفض الفائدة إلا في نهاية 2024.

وبالرغم من التقدم المحقق في خفض التضخم وتباطؤ الاقتصاد، قال بوستك في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إنه لا يزال هناك الكثير من العمل اللازم قبل أن يصل البنك إلى مستهدفه البالغ 2%.

أما عن موعد تنفيذ أول عملية خفض للفائدة، قال بوستك إنها ستكون في نهاية 2024، مضيفاً: لن يكون هناك خفض للفائدة قبل منتصف العام المقبل على أقل تقدير.

11 ارتفاعاً

ورفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة 11 مرة منذ مارس آذار العام الماضي إلى 5.25%.

وتشير توقعات السوق إلى خفض الفائدة بنحو مرتين إلى ثلاث بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية 2024.

وعلى الرغم أن عضو الفدرالي استبعد تيسير السياسة النقدية في أي وقت قريب، فإنه يرى أن معدل الفائدة وصل إلى مستويات مقيدة بشكل كاف بحيث لا يوجد حاجة لتطبيق المزيد من الزيادة.

وتابع: لا يزال هناك الكثير من الزخم داخل الاقتصاد، توقعاتي تشير إلى أن التضخم سيتراجع لكنه ليس بسرعة أو فجأة.

وعن توقعاته للركود، استبعد بوستك حدوث ركود اقتصادي، مشيراً بدلاً من ذلك إلى احتمالات بتباطؤ الاقتصاد والتضخم.

مخاطرة كبح النشاط الاقتصادي

قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة «أليانز»، إن صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخاطرون بكبح النشاط الاقتصادي بشدة عن طريق استجابتهم بقوة لكل نقطة بيانات تظهر، مضيفاً أنه ينبغي وضع رؤية طويلة الأمد للمنطقة التي تتجه إليها سياسة سعر الفائدة.

وصرح العريان، لتلفزيون «بلومبرغ» أمس: «ليس بمقدروك قيادة السيارة دون فهم طبيعة الطريق أمامك، ولا يمكنك النظر فقط إلى مرآة الرؤية الخلفية ومحاولة التكيف مع كل منحنى يظهر أمامك فوراً».

وأضاف: «هذه طريقة غير ملائمة للتحكم في السياسة النقدية وبالتأكيد لا تُعد الطريقة المناسبة للسياسة النقدية عندما يحتاج ظهور تأثيرها لوقت طويل. هذه أول إدارة لبنك الاحتياطي الفيدرالي أعرفها لم تدرك ذلك الأمر».

قال العريان إن مخاطر التشديد المفرط للسياسة النقدية بهدف تخفيض معدل التضخم الأميركي إلى 2% حقيقية، وإنه يأمل أن يحافظ «الفيدرالي» على سعر الفائدة القياسي دون تغيير بقية العام من أجل الاستقرار الاقتصادي.

تابع: «يوجد خطر من أننا إذا حاولنا بلوغ 2% بسرعة كبيرة، فسيحطم ذلك شيئاً ما في الاقتصاد. إنهم بحاجة إلى التحول من الاعتماد المفرط على البيانات الحالية، إلى الاعتماد على البيانات التي تشتمل على عنصر مستقبلي أكثر. كان يحدوني الأمل في حدوث ذلك الأسبوع الحالي وهو ما لم يحدث».

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