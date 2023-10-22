تقرير: اسعار النفط قد تصل 100 دولار للبرميل قريباً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط لتصل الى 100 دولار للبرميل على المدى القصير، بسبب تخفيضات الإنتاج والتوترات الجيوسياسية، وفقا لمذكرة حديثة من قبل الرئيس العالمي لأبحاث السلع في "سيتي إد مورس".



ويعتقد المحللون أن هذه المستويات المرتفعة ليست مستدامة ويتوقعون تراجعاً بحلول نهاية العام الجاري.



ويشير التقرير، الذي صدر اليوم الأحد، إلى أن ميل السعودية إلى حجب النفط عن السوق، إلى جانب احتفاظ روسيا بقيود التصدير، يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القصير، وذلك مع نمو العرض بشكل أسرع من نمو الطلب خارج المملكة العربية السعودية وروسيا، حيث تبدو الأسعار حول 90 دولاراً للبرميل غير مستدامة.



وبين التقرير، أنه كان هذا الارتفاع في أسعار النفط واضحاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 23 دولاراً للبرميل، منذ أواخر يونيو، مع تجاوز الأسعار 91 دولاراً اليوم، وشهدت العقود الآجلة لخام برنت اتجاها صعودياً مماثلاً، حيث ارتفعت بأكثر من 30% خلال نفس الفترة وتقف حاليا فوق 94 دولاراً للبرميل.



ويتوقع المحللون، أن يبلغ متوسط سعر النفط 84 دولاراً في الربع الرابع من عام الجاري، ويتوقعون انخفاضه إلى النطاق المنخفض البالغ 70 دولاراً مع بداية عام 2024.



تنص مذكرة لمنظمة ( اوبك +) على أن الإنتاج ينمو بين الدول غير الأعضاء في (أوبك+) مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا.



وتشير المذكرة إلى أن ديناميكيات المخزون هذه يجب أن تحافظ على سقف لأسعار النفط الخام للفترة المتبقية من 2023 و 2024.