تشييع جثمان الشهيد عدنان بني عودة في طمون جنوب طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيع مئات المواطنين في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، جثمان الشهيد عدنان جهاد بني عودة (19 عاماً)، الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى طوباس التركي الحكومي في المدينة، وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مسيرة جابت شوارع طوباس، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة وقطاع غزة، ودعوا إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال.

ووصل موكب التشييع إلى منزل عائلة الشهيد في طمون، وألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية بالبلدة.



