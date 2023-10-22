تشييع جثمان الشهيد عدنان بني عودة في طمون جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شيع مئات المواطنين في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، جثمان الشهيد عدنان جهاد بني عودة (19 عاماً)، الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى طوباس التركي الحكومي في المدينة، وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مسيرة جابت شوارع طوباس، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة وقطاع غزة، ودعوا إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال.
ووصل موكب التشييع إلى منزل عائلة الشهيد في طمون، وألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية بالبلدة.
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