Sunday, 22 October 2023 03:30 GMT

تشييع جثمان الشهيد عدنان بني عودة في طمون جنوب طوباس

10/22/2023 7:23:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيع مئات المواطنين في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، جثمان الشهيد عدنان جهاد بني عودة (19 عاماً)، الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى طوباس التركي الحكومي في المدينة، وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مسيرة جابت شوارع طوباس، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة وقطاع غزة، ودعوا إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال.

ووصل موكب التشييع إلى منزل عائلة الشهيد في طمون، وألقى ذووه نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية بالبلدة.


MENAFN22102023000205011050ID1107282909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث