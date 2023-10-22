الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون غرب سلفيت على مغادرة أراضيهم

الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون غرب سلفيت على مغادرة أراضيهم
التاريخ
10/22/2023 7:23:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم غرب مدينة سلفيت، بعد إطلاق الرصاص الحي تجاههم.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين في البرج العسكري المقام على أطراف مستعمرة "آرائيل" أطلقوا الرصاص وأجبروا المزارعين وقاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم.
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