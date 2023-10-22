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الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون غرب سلفيت على مغادرة أراضيهم

10/22/2023 7:23:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم غرب مدينة سلفيت، بعد إطلاق الرصاص الحي تجاههم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين في البرج العسكري المقام على أطراف مستعمرة "آرائيل" أطلقوا الرصاص وأجبروا المزارعين وقاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم.


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