الصين تدعو الأمم المتحدة إلى عقد قمة شاملة حول الوضع في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN- دعا تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

أفاد بذلك، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية ، وذكر أن تشاي جون شارك في قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر، التي عقدت بمبادرة من مصر.

وقال المبعوث الصيني: "يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أكثر هيبة وتأثيرا وأوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن".

وأشار تشاي جون، إلى أن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.

وشدد المبعوث الصيني، على أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى خطة "الدولتين لشعبين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.



