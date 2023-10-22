مستعمرون يقطعون 70 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- قطع مستعمرون، اليوم الأحد، 70 شجرة زيتون معمرة في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين لـ"وفا"، إن عشرات المستعمرين من مستعمرة "نحميا" المقامة على اراضي قريتي ياسوف واسكاكا، قطعوا وكسروا 70 شجرة زيتون، تتراوح اعمارها ما بين 50-70 عاما، وتعود ملكيتها لعدد من المواطنين في ياسوف، عرف من بينهم: صبحي رزق عبد الرازق، ومن عائلتي ياسين واعبيه.

وأضاف، أن المنطقة التي هاجم المستعمرون فيها الأشجار التي تعرف بمنطقة "الحرائق" جنوب ياسوف، وتتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث تم تجريف ما يقارب 10 دونمات قبل أيام، واليوم جرى تقطيع عشرات الاشجار.