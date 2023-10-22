مستعمرون يقطعون 70 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- قطع مستعمرون، اليوم الأحد، 70 شجرة زيتون معمرة في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين لـ"وفا"، إن عشرات المستعمرين من مستعمرة "نحميا" المقامة على اراضي قريتي ياسوف واسكاكا، قطعوا وكسروا 70 شجرة زيتون، تتراوح اعمارها ما بين 50-70 عاما، وتعود ملكيتها لعدد من المواطنين في ياسوف، عرف من بينهم: صبحي رزق عبد الرازق، ومن عائلتي ياسين واعبيه.
وأضاف، أن المنطقة التي هاجم المستعمرون فيها الأشجار التي تعرف بمنطقة "الحرائق" جنوب ياسوف، وتتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث تم تجريف ما يقارب 10 دونمات قبل أيام، واليوم جرى تقطيع عشرات الاشجار.
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