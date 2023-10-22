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البنتاغون: سنرسل أنظمة دفاع جوي إضافية إلى الشرق الأوسط

10/22/2023 7:23:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "باتريوت" إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".

وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم. وكان البنتاغون قد وضع بالفعل نحو 2000 جندي في حالة جاهزية عالية لإرسالهم إلى المنطقة إذا دعت الحاجة.

وقال أوستن "ستعزز هذه الخطوات جهود الردع في المنطقة وتزيد من حماية القوات الأمريكية هناك وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من سحب إدارة بايدن أنظمة الدفاع الجوي من الشرق الأوسط استنادا إلى انخفاض التوتر مع إيران.

رويترز

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