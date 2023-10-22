مستعمرون يعتدون بالضرب على مواطنين في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اعتدى مستعمرون، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مجموعة من المواطنين بالضرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مستعمرين اعتدوا بالضرب على رئيس مجلس قروي كيسان موسى حسين عبيات (37 عاما)، وعدد من المواطنين أثناء تواجدهم في برية العبيات، ما أدى الى إصابة بعضهم برضوض وكدمات.

وأشار إلى أن المستعمرين وبدعم من جيش الاحتلال صعدوا من انتهاكاتهم، واعتداءاتهم بحق المواطنين في المنطقة، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى أراضيهم.