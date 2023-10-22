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مستعمرون يدمرون ممتلكات المواطنين في عدة مناطق بمسافر يطا

10/22/2023 7:23:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتلع مستعمرون، الليلة الماضية، 30 شجرة زيتون، وعنب، ودمروا خزانات مياه، وقطعوا تمديدات للطاقة الشمسية، كما سرقوا معدات أخرى، قرب منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مستعمرين من مستعمرة "أفيجال" اقتحموا التجمع البدوي "أم طريط" قرب شعب البطم، واعتدَوا على ممتلكات المواطنين، كما قاموا بتلويث آبار مياه تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد الرحمن جبارين.

وأشارت المصادر، إلى أن المستعمرين هددوا المواطنين من خربة مغاير العبيد، بالترحيل والقتل، بعد تفتيشهم للكهوف والمساكن وترويع الأطفال.

كما دمر المستعمرون عددا من أشجار الزيتون تعود ملكيتها للمواطن فريد حمامدة، في منطقة فاتح سدرة بمسافر يطا.


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