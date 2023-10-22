مستعمرون يدمرون ممتلكات المواطنين في عدة مناطق بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اقتلع مستعمرون، الليلة الماضية، 30 شجرة زيتون، وعنب، ودمروا خزانات مياه، وقطعوا تمديدات للطاقة الشمسية، كما سرقوا معدات أخرى، قرب منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن مستعمرين من مستعمرة "أفيجال" اقتحموا التجمع البدوي "أم طريط" قرب شعب البطم، واعتدَوا على ممتلكات المواطنين، كما قاموا بتلويث آبار مياه تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد الرحمن جبارين.
وأشارت المصادر، إلى أن المستعمرين هددوا المواطنين من خربة مغاير العبيد، بالترحيل والقتل، بعد تفتيشهم للكهوف والمساكن وترويع الأطفال.
كما دمر المستعمرون عددا من أشجار الزيتون تعود ملكيتها للمواطن فريد حمامدة، في منطقة فاتح سدرة بمسافر يطا.
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