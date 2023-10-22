Sunday, 22 October 2023 03:29 GMT

الصحة: المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها

10/22/2023 7:22:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بأن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، والمساعدات المحدودة التي دخلت القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات.

بدوره، قال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز، إنه تم الاتفاق مع الأونروا على توزيع الدقيق مجانا على المخابز جنوب القطاع وبيعها بـ4 شواقل فقط، على أن يبدأ العمل بالمخابز انطلاقا من فجر غد.

وأضاف العجرمي أن المرحلة الثانية من المشروع هي إمداد المخابز بالسولار والوقود، وهناك وعود مبدئية بالعمل على إدخالها.

وكشف أن 7 مخابز خرجت عن العمل بفعل استهدافها في القطاع، مشيرا إلى أن أوضاع المخابز في المنطقة الشمالية تحت السيطرة.

واكد أن هناك قرابة 60 ألف نازح في مستشفى الشفاء ومدارس الأونروا بمنطقة النصر، وستفتح المخابز يوم غد في هذه المنطقة لتخفيف حالة الضغط.

من جهة أخرى، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن القوات الإسرائيلية "كثفت قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية مثل الأسواق والمخابز بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان".

وأضاف أنه "تم توثيق ورصد استهداف وقصف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا بالمواطنين بالأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى".

MENAFN22102023000205011050ID1107282901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث