الصحة: المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بأن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، والمساعدات المحدودة التي دخلت القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات.
بدوره، قال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز، إنه تم الاتفاق مع الأونروا على توزيع الدقيق مجانا على المخابز جنوب القطاع وبيعها بـ4 شواقل فقط، على أن يبدأ العمل بالمخابز انطلاقا من فجر غد.
وأضاف العجرمي أن المرحلة الثانية من المشروع هي إمداد المخابز بالسولار والوقود، وهناك وعود مبدئية بالعمل على إدخالها.
وكشف أن 7 مخابز خرجت عن العمل بفعل استهدافها في القطاع، مشيرا إلى أن أوضاع المخابز في المنطقة الشمالية تحت السيطرة.
واكد أن هناك قرابة 60 ألف نازح في مستشفى الشفاء ومدارس الأونروا بمنطقة النصر، وستفتح المخابز يوم غد في هذه المنطقة لتخفيف حالة الضغط.
من جهة أخرى، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن القوات الإسرائيلية "كثفت قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية مثل الأسواق والمخابز بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان".
وأضاف أنه "تم توثيق ورصد استهداف وقصف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا بالمواطنين بالأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى".
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