ميقاتي: الاتصالات مستمرة محليا ودوليا وعربيا لمنع تمدد الحرب من غزة إلى لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية دوليا وعربيا واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأكد ميقاتي أن الاتصالات تهدف لمنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان.

ولفت ميقاتي إلى أن "الاجتماعات والاستعدادات التي نقوم بها من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة، لـننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي".

وكشف رئيس الحكومة اللبنانية أن "التدابير المتخذة في مطار بيروت والإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الأوسط هي من باب الوقاية والحذر، ولم نتلق أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت قال بوقت سابق إنه "سيتم إلغاء أكثر من نصف رحلات الشركة مع ضمان استمرار تأمين التواصل بين لبنان والخارج.

ولفت إلى أنه مع بداية عملية "طوفان الأقصى" بدأ القلق عند شركات التأمين، مشيرا إلى أنهم أجروا تقييما بالتنسيق معهم".

وذكر أن "رحلات باريس مثلا لن تتوقف بل يمكن أن يتم تقليل عددها والتركيز على الحجوزات إلى بلد محدد وبالتالي تأمين الرحلات".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.



