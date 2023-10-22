مذيعة هندية ترد على ضيف إسرائيلي اتهمها بدعم فلسطين... فيديو

(MENAFN
- Amman Net) اتهم إسرائيلي حلّ ضيفا في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات، المذيعة الهندية، بدعم فلسطين، وذلك انطلاقا من زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم الفلسطيني.
وأجابت المذيعة: "جدتي ارتدت "الساري" قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و"حماس".
وأضافت المذيعة في ثقة: "أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة".
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