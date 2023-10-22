مبابي يستعيد حسه التهديفي ويقود سان جيرمان لمواصلة صحوته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جيرمان إلى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3-0 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ونزع مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.
وهذا الفوز هو الثاني تواليا لسان جيرمان بعد الأول على رين، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0-0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وشدد باريس سان جيرمان الخناق على موناكو المتصدر السابق عندما انتزع منه المركز الأول مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فريق الإمارة الذي يستضيف متز غدا لأحد في ختام المرحلة.
أما ستراسبورغ، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ13.
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