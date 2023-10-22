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مبابي يستعيد حسه التهديفي ويقود سان جيرمان لمواصلة صحوته

10/22/2023 7:22:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جيرمان إلى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3-0 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ونزع مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.
وهذا الفوز هو الثاني تواليا لسان جيرمان بعد الأول على رين، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0-0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وشدد باريس سان جيرمان الخناق على موناكو المتصدر السابق عندما انتزع منه المركز الأول مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فريق الإمارة الذي يستضيف متز غدا لأحد في ختام المرحلة.
أما ستراسبورغ، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ13.

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