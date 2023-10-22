مان سيتي يهزم برايتون ويستعيد توازنه والصدارة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-1 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وسجل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا هدفي الفوز في الشوط الأول عبر الدوليين الأرجنتيني خوليان ألفاريس والنروجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 7 و19.

وعانى مان سيتي الأمرين في الشوط الثاني أمام تحسن في مستوى برايتون الذي نجح البديل الإسباني أنسو فاتي المعار من برشلونة في تقليص الفارق له إثر هجمة مرتدة استغل خلالها كرة خاطئة من المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (73).

ومع ذلك، حافظ مان سيتي على تقدمه حتى نهاية المباراة ليستعيد نغمة الانتصارات متفاديا الخسارة الثالثة تواليا في الدوري للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ورفع مان سيتي رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.

ملاعب