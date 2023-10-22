رونالدو يسجل هدفا عالميا ويقود النصر لتجاوز ضمك (فيديو)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز صعب وثمين على ضيفه ضمك بنتيجة 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمحترفين.
وكان نادي ضمك سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق كيفن نكودو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، نجح النصر في قلب النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين، عن طريق البرازيلي أنديرسون تاليسكا في الدقيقة 53، ورونالدو في الدقيقة 57 من ضربة حرة مباشرة سددها "الدون" ببراعة لتستقر الكرة في شباك حارس نادي ضمك الذي اكتفى بمتابعتها وهي تتهادى إلى مرماه.
وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.
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