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أهالي غزة يكتبون أسماء أبنائهم على أجسادهم ليستطيعوا التعرّف عليهم

10/22/2023 7:22:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أهالي غزة يكتبون أسماء أبنائهم على أجسادهم ليستطيعوا التعرّف عليهم.


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