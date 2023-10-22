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وفاة أسطورة مانشستر يونايتد

10/22/2023 7:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي بوبي روبرت تشارلتون، أسطورة نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.
وورد في بيان صادر عن عائلة تشارلتون، ونشره ناديه السابق مانشستر يونايتد، أنه توفي، السبت، محاطا بأسرته.
وكان تشارلتون لاعب وسط موهوبا للغاية يتمتع بتسديدات قوية، وكان هدافا لكل من مان يونايتد (249 هدفا) ومنتخب إنجلترا (49 هدفا) لأكثر من 40 عاما حتى تجاوزه واين روني.
وشارك تشارلتون في 758 مباراة مع مان يونايتد في الفترة بين عامي 1956 و1973، ولعب جنبا إلى جنب مع جورج بست ودينيس لو فيما أطلق عليه "الثالوث" الذي قاد مان يونايتد إلى إحراز كأس أوروبا عام 1968.
وفاز تشارلتون بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مان يونايتد.
ولعب تشارلتون 106 مباراة مع منتخب إنجلترا، بما فيها كل دقيقة في حملة فوز "الأسود الثلاثة" بكأس العالم 1966.

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