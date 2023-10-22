وفاة أسطورة مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي بوبي روبرت تشارلتون، أسطورة نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.
وورد في بيان صادر عن عائلة تشارلتون، ونشره ناديه السابق مانشستر يونايتد، أنه توفي، السبت، محاطا بأسرته.
وكان تشارلتون لاعب وسط موهوبا للغاية يتمتع بتسديدات قوية، وكان هدافا لكل من مان يونايتد (249 هدفا) ومنتخب إنجلترا (49 هدفا) لأكثر من 40 عاما حتى تجاوزه واين روني.
وشارك تشارلتون في 758 مباراة مع مان يونايتد في الفترة بين عامي 1956 و1973، ولعب جنبا إلى جنب مع جورج بست ودينيس لو فيما أطلق عليه "الثالوث" الذي قاد مان يونايتد إلى إحراز كأس أوروبا عام 1968.
وفاز تشارلتون بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مان يونايتد.
ولعب تشارلتون 106 مباراة مع منتخب إنجلترا، بما فيها كل دقيقة في حملة فوز "الأسود الثلاثة" بكأس العالم 1966.
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