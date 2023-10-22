سفير فلسطين في بريطانيا: الاحتلال مسؤول عن مجزرة المعمداني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، إنه أن الاحتلال مسؤول عن الهجوم الدامي على مستشفى المعمداني في غزة، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 500 شخص.
وأضاف زملط أن حادث مستشفى المعمداني "ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تركز عليه الصحافة"، مشيرا إلى استهداف كنيسة بعد يوم واحد من استهداف المستشفى.
واعتبر أن "الفلسطينيين يشعرون أنهم غير مرئيين، وهناك مذبحة ورعب في كل مكان والوضع غير مسبوق".
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