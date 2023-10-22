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سفير فلسطين في بريطانيا: الاحتلال مسؤول عن مجزرة المعمداني

10/22/2023 7:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، إنه أن الاحتلال مسؤول عن الهجوم الدامي على مستشفى المعمداني في غزة، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 500 شخص.
وأضاف زملط أن حادث مستشفى المعمداني "ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تركز عليه الصحافة"، مشيرا إلى استهداف كنيسة بعد يوم واحد من استهداف المستشفى.


واعتبر أن "الفلسطينيين يشعرون أنهم غير مرئيين، وهناك مذبحة ورعب في كل مكان والوضع غير مسبوق".

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