المعتقل سامي جرادات من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دخل المعتقل سامي سليمان إبراهيم جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم الأحد، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت جرادات بتاريخ 22-10-2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 23 مرة، بالإضافة للسجن 50 عاما.
وأمضى المعتقل جرادات سنوات طويلة في العزل، بعد حرمان أشقائه وعائلته لسنوات من زيارته.
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