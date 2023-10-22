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المعتقل سامي جرادات من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

10/22/2023 7:22:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل المعتقل سامي سليمان إبراهيم جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم الأحد، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت جرادات بتاريخ 22-10-2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 23 مرة، بالإضافة للسجن 50 عاما.


وأمضى المعتقل جرادات سنوات طويلة في العزل، بعد حرمان أشقائه وعائلته لسنوات من زيارته.

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