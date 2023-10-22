طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتقان الأنف إزعاج شائع يمكن أن يعطل الحياة اليومية ويعوق التنفس السليم. وفي حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، فإن العديد من الأفراد يبحثون عن بدائل طبيعية .

ووفق تقرير جديد نشره موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص، هناك علاجات فعالة لاحتقان الأنف:



. استنشاق بخار الأعشاب

استنشاق البخار المملوء بالأعشاب المفيدة مثل الأوكالبتوس أو النعناع أو الريحان يمكن أن يوفر راحة فورية من احتقان الأنف.

يساعد البخار على فتح الممرات الأنفية، ما يسمح بالتنفس بسهولة وتقليل الانزعاج.

. قطرات الزيوت العشبية

تطبق الزيوت العشبية على الممرات الأنفية، إذ يعتقد أنها تعزز صحة الأنف.

يمكن استخدام زيوت الأيورفيدا مثل زيت السمسم الممزوج بالأعشاب كالزنجبيل أو الكركم كقطرات للأنف. تساعد هذه الزيوت على تليين الممرات الأنفية وإزالة الاحتقان بشكل طبيعي

. شاي الزنجبيل

الزنجبيل يمتلك خصائص طبية قوية وغالبا ما يستخدم في الأيورفيدا للتخفيف من المشاكل الصحية المختلفة، بما في ذلك احتقان الأنف.

لذلك فان شرب شاي الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من العسل يمكن أن يوفر الراحة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات، ما يساعد على تقليل الاحتقان وتهدئة بطانات الحلق المتهيجة.



. المكملات العشبية

الايورفيدا تشتهر بتركيبات ذات فعالية بإدارة مشاكل الجهاز التنفسي مثل تريكاتو (مزيج من الزنجبيل والفلفل الطويل والفلفل الأسود) وسيتوبالادي تشورنا (مزيج من الأعشاب بما في ذلك الهيل والقرفة).

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