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موقع أمريكي: بايدن يدعم أوكرانيا بهدف استنزاف روسيا

10/22/2023 7:22:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاء في مقالة نشرها موقع 19FortyFive الأمريكي، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يدعم أوكرانيا بسخاء بهدف إضعاف واستنزاف الموارد العسكرية الروسية.


وقالت المقالة: "هناك طرف ثالث يشجع على استمرار النزاع المسلح لأطول فترة ممكنة من أجل حرمان الدول المتحاربة من مواردها وقوتها العسكرية. هل تسفك الولايات المتحدة الدم الروسي في أوكرانيا؟ نعم، يبدو الأمر كذلك حقا".
ويرى كاتب المقالة، أنه كلما زادت الأموال التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا، كلما زادت الأسئلة التي يطرحها الأمريكيون حول ضرورة ذلك.


في وقت سابق، كتبت مجلة فورين بوليسي عن المخاوف الناشئة في أوروبا بشأن النقص المحتمل في الذخيرة لإسرائيل بسبب المساعدات لأوكرانيا.


بالإضافة لذلك، أفادت قناة NBC التلفزيونية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية، بأن البيت الأبيض يدرس إمكانية ربط المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا في إطار مشروع قانون واحد، بحيث يوافق الكونغرس على المبادرتين في الوقت نفسه.


في وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.

RT

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