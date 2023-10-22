صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4651 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن اجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع قد ارتفع اليوم، ليصل إلى 4651 شهيداً، منهم 1873 طفلاً و1023 سيدة و187 مسن.
وبينت الوزارة في بيان لها، أنه سجل اصابة 14245 فلسطيني بجراح مختلفة.
وما زال عدوان الاحتلال على قطاع غزة مستمر لليوم الـ 16 على التوالي، منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى.
MENAFN22102023000208011052ID1107282883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.