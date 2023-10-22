50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تضرر 50% من الوحدات السكنية بالقطاع بشكل كلي أو جزئي جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن 70% من سكان قطاع غزة بواقع 1.5 مليون فلسطيني خارج منازلهم قسريا.
وأشار المكتب إلى ارتفاع عدد المساجد المدمرة بشكل كلي منذ بدء العدوان إلى 31 مسجدا وتضرر 3 كنائس بشكل بليغ.
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