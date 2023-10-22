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50 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

10/22/2023 7:22:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تضرر 50% من الوحدات السكنية بالقطاع بشكل كلي أو جزئي جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح أن 70%؜ من سكان قطاع غزة بواقع 1.5 مليون فلسطيني خارج منازلهم قسريا.


وأشار المكتب إلى ارتفاع عدد المساجد المدمرة بشكل كلي منذ بدء العدوان إلى 31 مسجدا وتضرر 3 كنائس بشكل بليغ.


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