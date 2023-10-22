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خارجية فلسطين: إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وضد الإنسانية في الضفة وغزة

10/22/2023 7:22:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بـ"ضغط دولي حقيقي" لوقف "عدوان الاحتلال" الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت الوزارة في بيان إنها "تُحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الضفة الغربية والتدمير الحاصل في غزة".
وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القصف الذي تعرَّض له مخيم جنين فجر اليوم (الأحد)، واعتبرته تصعيداً خطيراً باستخدام الطائرات الحربية، بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية".

TRT

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