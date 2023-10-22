البخيت رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استناداً إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015م، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح اليوم الأحد الثاني والعشرين من تشرين الأول لعام 2023م.
ويذكر أن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من موالد ماحص/ محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.
MENAFN22102023000208011052ID1107282880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.