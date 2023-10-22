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البخيت رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني

10/22/2023 7:22:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استناداً إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015م، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح اليوم الأحد الثاني والعشرين من تشرين الأول لعام 2023م.


ويذكر أن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من موالد ماحص/ محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.


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