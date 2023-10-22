Sunday, 22 October 2023 03:26 GMT

القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

10/22/2023 7:22:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد اليوم من قبل إحدى البلديات في البادية الوسطى بأنّ أحد العمال لديها قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية واتّجه بها لجهة غير معلومة، إذ جرى التعميم على المركبة والشخص الذي تبيّن أنه مسجّل بحقه عدداً من القيود.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص توجّه بالمركبة باتجاه حدود العمري محاولا اجتياز الحدود، إذ جرى بالتنسيق مع الجانب السعودي التعامل معه وضبطه وبوشرت التحقيقات معه .




MENAFN22102023000208011052ID1107282879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث