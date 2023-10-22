القبض على عامل في إحدى البلديات قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد اليوم من قبل إحدى البلديات في البادية الوسطى بأنّ أحد العمال لديها قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية واتّجه بها لجهة غير معلومة، إذ جرى التعميم على المركبة والشخص الذي تبيّن أنه مسجّل بحقه عدداً من القيود.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص توجّه بالمركبة باتجاه حدود العمري محاولا اجتياز الحدود، إذ جرى بالتنسيق مع الجانب السعودي التعامل معه وضبطه وبوشرت التحقيقات معه .
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