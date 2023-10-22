سويسرا تجدّد برلمانَها وسط توقعات بزيادة نفوذ الأحزاب اليمينية

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スイス総選挙2023 右寄りに動く議会
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Il nuovo Parlamento svizzero sarà più di destra e meno verde
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آخر التطورات:
ينتخب الشعب السويسري يوم الأحد البرلمان الجديد للفترة التشريعية 2023-2027.
سيتم معرفة النتائج الأولية على الساعة 4 مساءً.
تشير آخر استطلاعات للرأي إلى تراجع كبير للأحزاب المدافعة عن البيئة وتقدم حزب الشعب السويسري (اليمين المحافظ).
من المتوقع أن يستولي الحزب الاشتراكي (PS) على جزء من أصوات الخضر، بينما سيخسر الحزب الليبرالي الراديكالي (اليمين الليبرالي) بعض المقاعد.
ستتم مراقبة نتائج حزب الوسط بعناية وسط توقعات بسباق محموم مع الليبراليين الراديكاليين.
بلغ عدد الترشحات للانتخابات البرلمانية عددًا قياسيًّا، هو 5909 ترشّحًا، 41% منها ترشّحات نسائية).
من الصعب التنبؤ بمعدل المشاركة في هذه المرحلة.
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وفقًا لآخر استطلاع للرأي من هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية، الذي نُشر قبل عشرة أيام، يُتوقع أن تتراجع أحزاب الخضر والليبراليين الخضر، الأحزاب التي كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا في الانتخابات الفدرالية الأخيرة في عام 2019. ومن المتوقع أن يستفيد الحزب الاشتراكي (PS) من تراجع الخضر بالحصول على أصوات ناخبيهم، ليقلل بذلك من تراجع قوى اليسار في البرلمان.
ولكن من المتوقع أن يصبح اليمين المحافظ الذي يُمثله حزب الشعب السويسري "UDC" هو الفائز الأكبر في هذه الانتخابات التشريعية، وذلك بفضل عودة ملفات الهجرة إلى صدارة اهتمامات الناخبين السويسريين.
تشير هذه التوجهات إلى تزايد نفوذ اليمين في البرلمان، ولكن من المتوقع أن يتم تخفيف هذا التأثير بسبب التراجع الطفيف للحزب الليبرالي الراديكالي (PLR).
أما نتائج حزب الوسط، الذي يخوض منافسة شرية مع حزب الليبراليين الراديكاليين، فستكون محل مراقبة دقيقة، لأنه إذا نجح في الفوز والتحول إلى القوة السياسية الثالثة في البلاد، فقد يُعاد النظر في تشكيلة الحكومة الفدرالية حالياً.
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ومن الصعب التنبؤ بنسبة المشاركة في التصويت والتي بلغت 41.5% عام 2019، حيث فشل استطلاع أجرته وكالة الأنباء السويسرية كيستون آي تي أس (Keystone-ATS) حول التصويت المبكر في المدن الكبرى في تحديد اتجاه واضح.
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