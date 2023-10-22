سويسرا تجدّد برلمانَها وسط توقعات بزيادة نفوذ الأحزاب اليمينية

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آخر التطورات:

ينتخب الشعب السويسري يوم الأحد البرلمان الجديد للفترة التشريعية 2023-2027.سيتم معرفة النتائج الأولية على الساعة 4 مساءً.تشير آخر استطلاعات للرأي إلى تراجع كبير للأحزاب المدافعة عن البيئة وتقدم حزب الشعب السويسري (اليمين المحافظ).من المتوقع أن يستولي الحزب الاشتراكي (PS) على جزء من أصوات الخضر، بينما سيخسر الحزب الليبرالي الراديكالي (اليمين الليبرالي) بعض المقاعد.ستتم مراقبة نتائج حزب الوسط بعناية وسط توقعات بسباق محموم مع الليبراليين الراديكاليين.بلغ عدد الترشحات للانتخابات البرلمانية عددًا قياسيًّا، هو 5909 ترشّحًا، 41% منها ترشّحات نسائية).من الصعب التنبؤ بمعدل المشاركة في هذه المرحلة.

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وفقًا لآخر استطلاع للرأي من هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية، الذي نُشر قبل عشرة أيام، يُتوقع أن تتراجع أحزاب الخضر والليبراليين الخضر، الأحزاب التي كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا في الانتخابات الفدرالية الأخيرة في عام 2019. ومن المتوقع أن يستفيد الحزب الاشتراكي (PS) من تراجع الخضر بالحصول على أصوات ناخبيهم، ليقلل بذلك من تراجع قوى اليسار في البرلمان.

ولكن من المتوقع أن يصبح اليمين المحافظ الذي يُمثله حزب الشعب السويسري "UDC" هو الفائز الأكبر في هذه الانتخابات التشريعية، وذلك بفضل عودة ملفات الهجرة إلى صدارة اهتمامات الناخبين السويسريين.

تشير هذه التوجهات إلى تزايد نفوذ اليمين في البرلمان، ولكن من المتوقع أن يتم تخفيف هذا التأثير بسبب التراجع الطفيف للحزب الليبرالي الراديكالي (PLR).

أما نتائج حزب الوسط، الذي يخوض منافسة شرية مع حزب الليبراليين الراديكاليين، فستكون محل مراقبة دقيقة، لأنه إذا نجح في الفوز والتحول إلى القوة السياسية الثالثة في البلاد، فقد يُعاد النظر في تشكيلة الحكومة الفدرالية حالياً.

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ومن الصعب التنبؤ بنسبة المشاركة في التصويت والتي بلغت 41.5% عام 2019، حيث فشل استطلاع أجرته وكالة الأنباء السويسرية كيستون آي تي أس (Keystone-ATS) حول التصويت المبكر في المدن الكبرى في تحديد اتجاه واضح.

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