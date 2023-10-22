بنك الخليج الدولي يوقع على مبادئ الأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة

(MENAFN
- Fin mark communcations) المنامة – 22 أكتوبر 2023: أعلن بنك الخليج الدولي اليوم عن توقيعه على "مبادئ تمكين المرأة"، وهي مجموعة من المبادئ التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة لإرشاد القطاع الخاص حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن خلال انضمامه إلى هذه المبادئ، سيواصل بنك الخليج الدولي تعزيز رسالته ودعمه لعملية تطوير وتقدم المرأة في مكان العمل وفي المجتمع. ولتعزيز تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، أنشأ بنك الخليج الدولي مجموعة عمل لأصحاب المصلحة المتعددين تضم أعضاء في مكاتبه في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وتتولى مجموعة العمل هذه مسؤولية ضمان قيام مجموعة بنك الخليج الدولي بتعزيز واستخدام الممارسات التجارية التي تساعد في تحقيق مقاصد المساواة بين الجنسين في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتعليقًا على ذلك، قال الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: "نحن فخورون بكوننا من الموقّعين والداعمين لمبادئ تمكين المرأة والانضمام إلى المنظمات ذات الرؤية المماثلة والحريصة على تطبيق التغييرات اللازمة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع، لصالح المجتمع بأكمله. ومن الضروري أن يكون لدينا دراية واضحة للقضايا والإجراءات المطلوبة للتأكد من أن العدالة والتنوع والشمول جزء لا يتجزأ من عمل مجموعتنا، كما أن انضمامنا إلى مبادئ تمكين المرأة سيساعدنا على تحقيق ذلك".
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نرحب بتوقيع بنك الخليج الدولي على مبادئ تمكين المرأة. تُظهر هذه الخطوة التزام البنك بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع عملياته ونحن نتطلع إلى قيام مجموعة البنك بتنفيذ إطار مبادئ تمكين المرأة ومواصلة رحلتها نحو بناء منظمة شاملة ومراعية للمساواة بين الجنسين".
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