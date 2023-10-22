نادي ماينز الألماني للغطس يقيم معسكره التدريبي بدبي

(MENAFN
- Dubaisc) استضاف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي لفريق نادي ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، وذلك استعدادًا للبطولات الأوروبية والدولية القادمة خلال الموسم الرياضي المقبل التي يشارك فيها الرياضيون الألمان.
وضم المعسكر الألماني 16 رياضيًا من عمر 12 إلى 18 عام من البنين والبنات بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين، وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع كامل على مختلف أنواع الغطس والتدريبات البدنية على ثلاث فترات مختلفة في اليوم، كما حرص الفريق الألماني على زيارة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي والاستمتاع بالأجواء الرائعة والهندسة المعمارية الحديثة.
وعبر أعضاء الفريق عن سعادتهم البالغة بالتواجد في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفر لهم الأجواء المثالية للتدريب وتحقيق هدف المعسكر، كما أكد مشرف الفريق أن سبب اختيار دبي لإقامة المعسكر هو أن لديها العديد من المميزات وتقدم الكثير من الخيارات المتنوعة التي تلبي كافة المتطلبات، مما يجعلها الوجهة الأنسب للتدريب، حيث تمتلك منشآت ومرافق رياضية متنوعة تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، بالإضافة إلى المرونة التسهيلات التي تقدمها في السفر والإقامة فيها ممتازة، وقال: "خضنا معسكرًا تدريبيًا نموذجيًا وناجحًا فقد تمكن رياضيينا من تعلم العديد من القفزات الجديدة في هذا المكان الرائع مكيف الهواء، واستطاعوا أن يصقلون مهاراتهم الفنية ويحققوا تحسنًا ملحوظًا، وساعدنا كثيرًا جودة المكان وتصميمه الممتاز الذي يوفر العديد من منصات القفز والغطس بمختلف المستويات والارتفاعات".
مجمع حمدان الرياضي أصبح وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات الذين اختاروا المجمع للاستعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية وتدربوا في المجمع خلال الفترات السابقة وخاضوا معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، ومن بينهم فائزين بثلاث ميدالية ذهبية و5 فضية في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.
ويستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات من بينهم أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم، وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع التي تصل إلى 28 رياضة هي: السباحة، السباحة الإيقاعية، كرة الماء، الغوص الحر، الهوكي تحت الماء، الرجبي تحت الماء، المبارزة، الجمباز، الغطس، الغوص، الكارتينج، الدراجات الهوائية، الجري، الريشة الطائرة، الدواثلون، الأكواثلون، الترياثلون، كرة السلة، الكرة الطائرة، مصارعة الكوشتي ، الكاراتيه، اللياقة البدنية، الخماسي الحديث، تايكوندو، تنس، الملاكمة، رفع الأثقال، وتنس طاولة.
MENAFN22102023007179015428ID1107282510
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.