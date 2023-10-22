في ختام منافسات المجموعة الرابعة..الإمارات تفوز على تركمانستان في كأس ديفيز للتنس

فاز منتخب الإمارات للتنس على نظيره التركمانستاني 2-1 في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس ديفيز للتنس التي تستضيفها مدينة انطاليا التركية.

وحافظ منتخب الإمارات بهذا الفوز على استمراره في المجموعة الرابعة بختام المنافسات.

وأسفرت النتائج عن فوز عبد الرحمن الجناحي على التركماني جوربانوف بمجموعتين دون رد (6-1) و(6-0) في الفردي الأول، وفي الزوجي فاز الثنائي عمر بهروزيان وعبد الرحمن الجناحي على الثنائي التركماني ميلس ويوري، بمجموعتين مقابل واحدة، (6-1) و(2-6) و(6-4)، بينما خسر عمر بهروزيان في الفردي الثاني أمام التركماني ميليس بمجوعتين مقابل واحدة. (6-4) و(4-6) و(6-7).

وكان منتخب الإمارات قد فاز في المباراة الافتتاحية على العراق وخسر أمام سوريا وسنغافورة في المباراتين التاليتين.

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