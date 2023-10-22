نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية..المرزوقي بطل استعراض المحترفين في فلاي بورد القناة

فاز مانع المرزوقي بالمركز الأول لفئة المحترفين في منافسات "أجمل استعراض" لبطولة "الفلاي بورد"، وحقق ماجد المرزوقي المركز الثاني، والتركي أوجر بيرو المركز الثالث، فيما توج سيف سلطان عبد العزيز بالمركز الأول في " أجمل استعراض" لفئة "النوفيس"، والهولندية جينجر كروك المركز الثاني، وإبراهيم خالد المركز الثالث.

وشهدت منافسات "الفلاي بورد" وزوارق "الريموت كنترول"، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية والقناة، أمس السبت في منطقة القناة، مشاركة أكثرمن 50 متسابقاً، من داخل وخارج الدولة.

وحقق راشد أحمد مهدي المركز الأول في فئة ال " 2 سل" للزوارق اللاسلكية، وحل ثانياً خليفة أحمد مهدي وثالثا عمر عيسى حسن، فيما توّج عزام عيسى حسن بالمركز الأول في فئة ال "3 سل"، وحل ثانيا ثاني جمعة الطاير وثالثا عقيل محمد مهدي.

وفي فئة ال" 4 سل" نال المتسابق القطري علي المزروعي المركز الأول، وجمعة سهيل الطاير المركز الثاني وحمد محمد صالح الثالث.

وتوج الفائزين وليام هوليدي مدير عام القناة، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وأحمد ابراهيم الطاهر مدير السباق.

وقال خليفة الرميثي: "يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية جذب المشاركين من كل الدول للبطولات البحرية، وتنوع الجنسيات في بطولتي "الفلاي بورد"، و"الريمونت كنترول" يؤكد قوة ومكانة البطولات على المستوى الدولي".

ووجه خليفة الرميثي شكره لادارة القناة على استضافة المنافسات، مؤكداً أن خطة إقامة البطولات في هذه المنطقة مستمرة في المستقبل، بتعاون كبير بين القناة والنادي.

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