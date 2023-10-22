رافلز النخلة دبي يقدم عرض الشتاء الذهبي

كشف فندق رافلز النخلة دبي، من موقعه المميز في الهلال الغربي من جزيرة نخلة جميرا، عن تقديم عرض فريد لفصل الشتاء. ويتوفر العرض الجديد للحجز حتى 31 مايو 2024، ليمنح ضيوف المنتجع تجارب إقامة استثنائية مفعمة بالفخامة والرقي مع خصم بنسبة 20% على الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر.

ويضم الفندق مجموعة مميزة من الغرف والأجنحة بتصاميم وزخرفات فاخرة وراقية، مثل جناح رافلز المميز الذي يضم جاكوزي ويمتد على مساحة 220 متر مربع، مع إطلالات خلابة على المحيط من الشرفة الواسعة ليتمكن الضيوف من الاسترخاء تحت أشعة الشمس. وتضم كل من فيلا رافلز الملكية وفيلا رافلز إمبريال أربع غرف نوم تتميز بأسقف عالية وسبا خاص وحوض سباحة وجاكوزي، لتقدم تجربة إقامة عائلية وفق أعلى مستويات الخصوصية والرقي والأناقة والراحة. كما يوفر المنتجع ثلاثة أجنحة رئاسية حصرية، يتضمن كل منها غرفة نوم بسرير مقاس كينج وغرفة نوم بسريرين منفردين وغرفة ملابس وشرفة خاصة مع إطلالة خلابة. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الدخول إلى رافلز كلوب والاستمتاع بتجربة تناول طعام مميزة وسط إطلالات مذهلة على أفق دبي. ويحظى الضيوف بتجربة مميزة مع كرم الضيافة الذي يشتهر به المنتجع من خلال طاقم الخدمة الشخصية الخاص برافلز.

ويشتهر رافلز النخلة دبي بتقديم مجموعة من تجارب الطعام الاستثنائية إلى جانب تجارب الاسترخاء والعروض المميزة، مثل مطعم لي جاردن الفاخر والمميز بإطلالات مذهلة على الحدائق الخضراء، وحيث يبرز بتقديم أشهى وجبات الفطور والغداء والعشاء المستوحاة من أبرز المطابخ العالمية. كما تتيح صالة بلوتنر هول للضيوف الاستمتاع بتجربة شاي ما بعد الظهيرة وسط ديكورات فاخرة من الرخام النادر والأثاث الإيطالي يدوي الصنع والثريات المتلألئة بكريستال سواروفسكي، بالإضافة إلى تذوق أشهى النكهات من إبداع شيف المعجنات المشهور عالمياً. ويقدم مطعم ماتاجي أشهى الأطباق اليابانية المميزة والنكهات التقليدية الفريدة، تحت إشراف فريق من الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان. ويوفر سولا جاز لاونج أمسيات لا تنسى مع أشهر عازفي الجاز العالميين والفنانين الصاعدين الموهوبين، إلى جانب أشهى الكوكتيلات وأفخم أنواع السيجار.



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يحتل المنتجع الشاطئي الفاخر موقعاً متميزاً على جزيرة نخلة جميرا، ويضم 387 غرفة وجناحاً وفيلا فاخرة، ويتميز بإطلالات خلابة على البحر وشاطئ خاص من الرمال البيضاء ومسبحاً داخلياً وخارجياً وتشكيلة مختارة من المطاعم مثل مطاعم ماتاجي وبياتي وسولا جاز لاونج. ويمكن للضيوف تجربة معايير الخدمة الأسطورية الخاصة بعلامة رافلز، بما في ذلك الخادم الشخصي الذي يعمل على مدار الساعة وردهة رافلز الخاصة. كما يضم صالة بلوتنر هول الواسعة والمجهزة بأجمل المفروشات الكلاسيكية، فضلاً عن رافلز باتيسري الشهير، والذي يقدم مختلف أصناف الشوكولاتة والمعجنات. وتوفّر العلامة ملاذاً رائعاً للضيوف في سبا سنك موند الذي يشمل 23 غرفة علاج، وجناحي سبا خاصين، وغرفاً مخصصة لجلسات تقشير الجسم،

وحمامات، وصالة رياضية مجهزة بالكامل مع دروس اليوغا. كما عقد المنتجع شراكة مع شركة فيرتوسو، الشبكة العالمية من الوكالات التي تصمم رحلات مخصصة وتجارب فريدة للضيوف في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: حول رافلز:

تأسست فنادق ومنتجعات رافلز في سنغافورة عام 1887، ولطالما كانت فنادق ومنتجعات ومساكن رافلز موطناً للإبداع ووجهةً لأصحاب الرؤى والأشخاص المُلهمين على مرّ التاريخ. وتواصل رافلز مسيرتها الرائدة ضمن وجهاتها المنتشرة في مختلف المدن والمناطق الطبيعية الساحرة حول العالم، لتزوّد المسافرين بتجارب متميزة وخدمات تتميز بالسخاء والعفوية. وتمثّل رافلز الخيار الأمثل لعشّاق الرفاهية والتميّز بفضل قيم الثقافة والجمال والفخامة التي تجسّدها، فضلاً عن توفير تجارب إقامة لا مثيل لها للضيوف. وينعكس التزام رافلز تجاه المجتمعات المحلية من خلال قيامها بمبادرات متنوعة لدعم الفنون والبيئة، مما جعلها الوجهة الأولى للعديد من عشّاق التراث والثقافة عبر الأجيال. وتحتل رافلز مواقعاً متميزة حول العالم بما فيها سنغافورة وباريس وإسطنبول ودبي والدوحة وجزر المالديف وأودايبور وبنوم بنه وبالي، كما تسعى السلسة إلى افتتاح مواقعٍ جديدة لها في لندن وبوسطن وماكاو والبحرين في عام 2023. وتُعدّ رافلز جزءاً من مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,500 منشأة منتشرة في أكثر من 110 دولة حول العالم، فضلاً عن مشاركتها في برنامج الولاء الشامل أكور لايف ليمتليس (ALL)، الرفيق اليومي لنمط الحياة والذي يوفر وصولاً إلى باقةٍ واسعة من المزايا والخدمات والتجارب.

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التواصل الإعلامي



مازهيت اسمعيلوف

مدير أول التسويق والتواصل

رافلز النخلة، منطقة الهلال الغربي، نخلة جميرا، دبي

هاتف: 97142488888+

محمول: 971504556144+

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