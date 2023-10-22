«أوكتيف لإدارة الأصول» تختار مركز دبي المالي العالمي لافتتاح مقرها

أعلنت «أوكتيف لإدارة الأصول» Octave Asset Management (OAM)، إحدى الشركات البارزة المتخصصة في مجال الاستشارات الاستثمارية، عن تأسيس مقرها الجديد في دبي بصفة رسمية، بعد حصولها على ترخيص «سلطة دبي للخدمات المالية»، لمزاولة نشاطها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، تدفقاً متزايداً للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية الطامحين للاستثمار والاستقرار في الدولة. وفي ظل التزامها الراسخ بالاستثمارات المستندة إلى القيمة، تهدف «أوكتيف لإدارة الأصول» لوضع معيار جديد لإدارة الثروات التي تركز على العملاء.

وتستهدف «أوكتيف» إدارة أصول تتجاوز قيمتها مليار دولار بحلول عام 2024، إضافة إلى العمل عبر 7 أسواق إقليمية مختلفة، انطلاقاً من الإمارات، لترسيخ مكانتها شركة رائدة في مجال توفير الخدمات لشريحة المستثمرين الشرق أوسطيين.

وقال «أهيل منصور» الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي الاستثماري للشركة: «في ظل استمرارية ارتفاع الطلب من جانب أسواق الشرق الأوسط، يسعدنا في «أوكتيف لإدارة الأصول»، أن نبدأ عملياتنا في دبي بصفة رسمية. تكمن قوتنا المتفردة في المزج بين الخبرة واسعة النطاق، والمنظور العالمي، والقياسات القوية في إدارة المخاطر، التي ستلقى استحساناً كبيراً لدى الأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة في الإمارات، والتي تُعد بمثابة محور للأسواق العالمية. إننا نترقب بشغف تأسيس كيان يقصده عملاؤنا، قادمين إلينا باعتبارنا مستشارين موثوقين في خدمات إدارة الثروات الشخصية، والحفاظ عليها، والحلول المُفصلّة خصيصاً حسب ظروف واحتياجات كل عميل لتخطيط التركات والميراث. لقد استقطبت الإمارات خلال العام الماضي وحده 4500 مليونير جديد، ومن المتوقّع استمرار هذا الاتجاه. وعليه، فتوجهنا صوب الإمارات في هذا التوقيت تحديداً، لم يكن ليأتِ في توقيت أفضل من ذلك».

وبدوره، أضاف «محمد جافيد» الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «أوكتيف لإدارة الأصول»: «تفتخر الإمارات بوجود عدد 45 مليارديراً على أرضها حالياً، حيث تُقدّر القيمة الإجمالية لثرواتهم الشخصية بنحو 181 مليار دولار. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه تصاعدي وشيك، نعتزم الاستفادة منه لصالح عملائنا. ومن خلال شبكتنا القوية، وحلولنا الاستثمارية المبتكرة، وإمكاناتنا الرقمية ذات المستوى العالمي، فإننا مهيئون جيداً لدعم عملائنا في منطقة الشرق الأوسط في الوصول إلى هذه الفرص المتاحة للنمو».



وتقدم الشركة باقة واسعة من الحلول الاستثمارية المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفريدة لعملائها. وتشمل هذه الخيارات الأصول التقليدية، مثل الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار المشترك، إلى جانب الأصول غير التقليدية، كالأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والمنتجات المهيكلة، وحتى الاستحواذ على الأعمال الفنية. وعلاوة على ذلك، تقدم «أوكتيف لإدارة الأصول»، خدمة المحافظ الخاصة، التي تدير من خلالها صناديق داخلية مخصصة على نحو يتوافق مع أنماط المخاطر الخاصة وأهداف عملائها.



وبالإضافة إلى هذه العروض، تتعاون «أوكتيف لإدارة الأصول» مع شركاء مرموقين، لطرح صندوق استثمار عقاري خاص حصري، لمنح العملاء إمكانية الوصول إلى فرص حصرية للاستثمار العقاري.



وتتمحور الفلسفة الاستثمارية التي تتبناها «أوكتيف لإدارة الأصول»، على الشفافية، والمُساءلة، والنزاهة. إن عملية انتقاء الاستثمارات المحكومة بقواعد التي تنتهجها الشركة، مدعومةً بالنظم والضوابط الصارمة، تعمل على ضمان بقاء مصالح العملاء في مقدم اهتماماتنا بصفة دائمة، مع التزام مشدّد بمنح الأولوية لعائداتهم.



