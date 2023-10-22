كبرى شركات الماس في زيمبابوي تنقل عمليات المبيعات التابعة لها الى دبي

نقلت شركة زيمبابوي كونسوليديتد دايموند، المملوكة للحكومة الزيمبابوية، غالبية عمليات مبيعاتها إلى دبي، مع التركيز على المعاملات المباشرة مع عمال القطع والصقل والتجار، متجاوزة بذلك الوسطاء بشكل فعال، بحسب بيزنس إنسايدر أفريكا.

ونجحت الشركة في إجراء مزادات بقيمة 4 ملايين قيراط من الأحجار الكريمة في دبي خلال 2023، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ850 ألف قيراط بيعت طوال عام 2022.

وأكد إينوك مويو، مدير المبيعات والتسويق في الشركة، أنه من خلال رؤية طموحة، تهدف الشركة لتحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، إذ اجتذبت المزادات الـ3 التي أجريت في دبي ما متوسطه نحو 150 مشترياً، وهي زيادة مقارنة بفعاليات المبيعات التي أقيمت في زيمبابوي، حيث كان عدد المشترين مجرد جزء صغير من ذلك.

وتستهدف الشركة الواقعة في المنطقة الشرقية من مارانج الزيمبابوية، إنتاج 5.3 ملايين قيراط هذا العام، مقارنة بـ4.3 ملايين في 2022.

كما وقّعت عقد شراكة استراتيجية مع شركة Alrosa الروسية لتشكيل مشروع مشترك يركز على استكشاف الأحجار الكريمة في منطقتي تشيمانيماني وموينيزي.

دبي غيّرت قواعد اللعبة



أدى قرار بيع الأحجار الخام في دولة الإمارات إلى إلغاء الحاجة إلى الوسطاء الذين شاركوا سابقاً في المزادات داخل الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، وبحسب مويو فإن «دبي غيّرت قواعد اللعبة».

ويجري التحول في المبيعات إلى دبي على خلفية انخفاض أسعار الألماس العالمية، ويحث كبار المشترين في صناعة الماس، وخاصة في الهند، أكبر شركات التعدين على تقليل إمداداتهم من الماس.

وفي ضوء هذه التحديات، يتوقع المنتج الزيمبابوي أن ترتفع أسعار الأحجار الكريمة بحلول أوائل العام المقبل.

وتحتل دولة الإمارات بالفعل المرتبة الثالثة بوصفها وجهة تصدير لزيمبابوي، وراء جنوب أفريقيا والصين فقط، ومن اللافت للنظر أن دولة الإمارات هي المشتري الرئيس لذهب زيمبابوي، وتحتل المرتبة الثانية كأكبر مشترٍ للتبغ في البلاد.