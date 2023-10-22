إسرائيليات يسخرن من معاناة الفلسطينيات بفيديوهات مستفزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بينما ترثي أمهات غزة أكثر من 1500 طفل استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، أثارت فيديوهات لناشطات إسرائيليات عاصفة من الغضب،
شارك العديد من المغردين الفلسطينيين خلال الساعات الماضية فيديوهات نشرتها إسرائيليات يسخرن فيها من الأمهات الثكالى.
ففي أحد تلك المقاطع التي وصفت بالمستفزة، ظهرت شابة إسرائيلية وهي تستخف بمعاناة المدنيين في قطاع غزة، القابع منذ أكثر من أسبوعين تحت القصف الإسرائيلي والحصار.
وبدت الشابة تشكك في مآسي أمهات غزة، قائلة "أنا سأعلمكم التمثيل". وأردفت: "يمكنكن وضع قليل من الكاتشاب على وجوهكن، ومن ثم تضفن بعض البودرة أو الدقيق لإيحاء بأنكن خرجتن من تحت الرماد والركام".
إلا أن تلك المقاطع سرعان ما أثارت موجة غضب فلسطينية، وانتقادات واسعة للاستخفاف بمآسي وآلام الأمهات الفلسطينيات.
** فيديوهات موثقة
ورد العديد من الفلسطينيين على هذا التشكيك "السخيف" بصورة وفيديوهات موثقة من غزة، تظهر جثث شهداء أطفال ونساء قضوا بالقصف والغارات الإسرائيلية المستمرة بلا هوادة منذ أسبوعين.
يشار إلى أنه منذ انطلاق شرارة الحرب بين الجانبين، اشتعلت على مواقع التواصل والإنترنت أيضا حرب من نوع آخر، جنحت أحيانا إلى نشر فيديوهات مزيفة وأخبار مغلوطة تدعم وجهة نظر كل طرف.
في حين حذر الاتحاد الأوروبي العديد من شركات التواصل من انتشار الحسابات المؤيدة لحماس أو التي تروج لها.
بينما أعرب آلاف الفلسطينيين عن امتعاضهم مما وصفوه بالتضييق على منشوراتهم وآرائهم سواء عبر الأعلام التقليدي أو منصات التواصل.
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