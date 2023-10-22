إسرائيليات يسخرن من معاناة الفلسطينيات بفيديوهات مستفزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بينما ترثي أمهات غزة أكثر من 1500 طفل استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، أثارت فيديوهات لناشطات إسرائيليات عاصفة من الغضب،شارك العديد من المغردين الفلسطينيين خلال الساعات الماضية فيديوهات نشرتها إسرائيليات يسخرن فيها من الأمهات الثكالى.

ففي أحد تلك المقاطع التي وصفت بالمستفزة، ظهرت شابة إسرائيلية وهي تستخف بمعاناة المدنيين في قطاع غزة، القابع منذ أكثر من أسبوعين تحت القصف الإسرائيلي والحصار.

وبدت الشابة تشكك في مآسي أمهات غزة، قائلة "أنا سأعلمكم التمثيل". وأردفت: "يمكنكن وضع قليل من الكاتشاب على وجوهكن، ومن ثم تضفن بعض البودرة أو الدقيق لإيحاء بأنكن خرجتن من تحت الرماد والركام".

إلا أن تلك المقاطع سرعان ما أثارت موجة غضب فلسطينية، وانتقادات واسعة للاستخفاف بمآسي وآلام الأمهات الفلسطينيات.









** فيديوهات موثقة

ورد العديد من الفلسطينيين على هذا التشكيك "السخيف" بصورة وفيديوهات موثقة من غزة، تظهر جثث شهداء أطفال ونساء قضوا بالقصف والغارات الإسرائيلية المستمرة بلا هوادة منذ أسبوعين.

يشار إلى أنه منذ انطلاق شرارة الحرب بين الجانبين، اشتعلت على مواقع التواصل والإنترنت أيضا حرب من نوع آخر، جنحت أحيانا إلى نشر فيديوهات مزيفة وأخبار مغلوطة تدعم وجهة نظر كل طرف.

في حين حذر الاتحاد الأوروبي العديد من شركات التواصل من انتشار الحسابات المؤيدة لحماس أو التي تروج لها.

بينما أعرب آلاف الفلسطينيين عن امتعاضهم مما وصفوه بالتضييق على منشوراتهم وآرائهم سواء عبر الأعلام التقليدي أو منصات التواصل.



