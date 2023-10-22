ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يشيد بعزيمة لاعبيه بعد التعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز



أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بثقة لاعبيه بأنفسهم بعد صمودهم وقلب تأخرهم 2-صفر إلى التعادل 2-2 خارج أرضهم مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت ليحافظوا على مسيرتهم الخالية من الهزيمة.

وخلال فترات طويلة من المباراة كان أرسنال وعلى غير العادة أقل نشاطا وسرعة من جاره اللندني تشيلسي.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 15 بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها كول بالمر وعزز تقدمه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ميخايلو مودريك.

وقال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس "الطريقة التي رد بها اللاعبون بعد هدف تشيلسي الثاني استثنائية.. هذا هو الجزء الذي أحببته.

"في بداية المباراة لم نقدم أداء ينم عن وضوح في الرؤية والهدف.. ولم نتفوق بما يكفي في الالتحامات الضيقة.. وعندما لا نحقق هذين الأمرين نصبح فريقا متوسط المستوى".

ويرتبط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بعلاقة صداقة قوية مع أرتيتا بعد أن لعبا سويا في باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أكثر من 20 عاما.

وقال بوكيتينو إنه يعتبر أن فريقه خسر نقطتين وليس أنه حصل على نقطة.

فقد ظل تشيلسي متفوقا تماما حتى هدف أرسنال الأول الذي حمل توقيع ديكلان رايس والذي جاء نتيجة سوء تقدير من حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز.

وعن ذلك قال بوكيتينو للصحفيين "منح هدفه ثقة لأرسنال قبل 13 دقيقة من النهاية.

"ولأننا سيطرنا على المباراة حتى الدقيقة 77 كما لم نخسر عددا كبيرا جدا من الفرص فإنني أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا نقطتين."

وأحرز لياندرو تروسار هدف أرسنال الثاني قبل ست دقائق من النهاية مع تراجع فاعلية دفاع تشيلسي.

وقال بوكيتينو إنه لا يريد التركيز على الأخطاء.

وأضاف قوله "نشاهد (المباريات) في كل أسبوع ودائما تكون هناك أخطاء لأن الأخطاء جزء من كرة القدم. أعتقد أن 90 في المئة من الأهداف تأتي نتيجة أخطاء من الخصم.

"يمكننا فقط توجيه بعض الانتقادات وقراءة المباراة بصورة أفضل وأن يكون إيقاعنا أفضل وتوقيتنا أفضل. يمكننا المخاطرة لأن هذه هي فلسفتنا لكن مع اتخاذ قرارات أفضل."

وبعد التعادل عاد أرسنال للمركز الثاني في قائمة فرق البطولة العشرين برصيد 21 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب بينما يملك تشيلسي 12 نقطة ويحتل المركز التاسع.

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